Зеленський заявив, що готовий побити путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю LCI заявив, що "завжди готовий" побити президента рф володимира путіна, передає УНН.
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"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь передати повідомлення, мовляв, хоче його побити, ну, він це робить самостійно, не вдаючись до послуг посередника», — розсудив він, вважаючи, що «якби мені довелося передати Путіну таке повідомлення, я б зробив це сам».
"Завжди готовий", — відповів чоловік, який втілює український спротив у Москві від початку війни, посміявшись над можливістю "єдинобою" проти російського президента.
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Додамо
Крім того, Зеленський розповів про важкі умови життя українців. Оскільки холоди взимку встановилися в країні, послідовні російські удари по енергетичних об’єктах ставлять під загрозу українське енергопостачання.
Здається, почалася справжня "холодна війна" проти українців, які досі протистояли, а на окремих територіях навіть відбивали російське вторгнення в Україну.
Раніше
Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.