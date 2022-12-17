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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24315 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський заявив, що готовий побити путіна

Зеленський заявив, що готовий побити путіна

Київ • УНН

 • 705761 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю LCI заявив, що "завжди готовий" побити президента рф володимира путіна, передає УНН.

Цитата

"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь передати повідомлення, мовляв, хоче його побити, ну, він це робить самостійно, не вдаючись до послуг посередника», — розсудив він, вважаючи, що «якби мені довелося передати Путіну таке повідомлення, я б зробив це сам».


"Завжди готовий", — відповів чоловік, який втілює український спротив у Москві від початку війни, посміявшись над можливістю "єдинобою" проти російського президента. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо відійде до кордонів 1991 року: Зеленський пояснив, як путін може перевести війну на дипломатичний шлях

Додамо

Крім того, Зеленський розповів про важкі умови життя українців. Оскільки холоди взимку встановилися в країні, послідовні російські удари по енергетичних об’єктах ставлять під загрозу українське енергопостачання.

Здається, почалася справжня "холодна війна" проти українців, які досі протистояли, а на окремих територіях навіть відбивали російське вторгнення в Україну.

Раніше

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.

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