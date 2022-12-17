Зеленський заявив, що готовий побити путіна

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"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь передати повідомлення, мовляв, хоче його побити, ну, він це робить самостійно, не вдаючись до послуг посередника», — розсудив він, вважаючи, що «якби мені довелося передати Путіну таке повідомлення, я б зробив це сам».



"Завжди готовий", — відповів чоловік, який втілює український спротив у Москві від початку війни, посміявшись над можливістю "єдинобою" проти російського президента.

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Додамо

Крім того, Зеленський розповів про важкі умови життя українців. Оскільки холоди взимку встановилися в країні, послідовні російські удари по енергетичних об’єктах ставлять під загрозу українське енергопостачання.

Здається, почалася справжня "холодна війна" проти українців, які досі протистояли, а на окремих територіях навіть відбивали російське вторгнення в Україну.

Раніше

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вихід української армії на кордони 23 лютого - "не буде фіналом". В інтерв'ю The Economist він також нагадав про гарантії безпеки для України.