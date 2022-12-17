Зеленский заявил, что готов драться с путином
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что "всегда готов" драться с президентом рф владимиром путином, передает УНН.
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"Настоящий мужчина, если он хочет кому-то передать сообщение, мол, хочет его избить, ну, он это делает самостоятельно, не прибегая к услугам посредника", — рассудил он, полагая, что "если бы мне пришлось передать путину такое сообщение, я бы сделал это сам".
"Всегда готов", — ответил мужчина, который олицетворяет украинское сопротивление в Москве с начала войны, посмеявшись над возможностью "боя" против российского президента.
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Добавим
Кроме того, Зеленский рассказал о тяжелых условиях жизни украинцев. Поскольку холода зимой установились в стране, последовательные российские удары по энергетическим объектам ставят под угрозу украинское энергоснабжение.
Кажется, началась настоящая "холодная война" против до сих пор противостоящих украинцев, а на отдельных территориях даже отражали российское вторжение в Украину.
Ранее
Президент Владимир Зеленский отметил, что выход украинской армии на границы 23 февраля - "не будет финалом". В интервью The Economist он также напомнил о гарантиях безопасности Украины.