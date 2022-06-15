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Зеленський заявив, що членство України в ЄС допоможе у війні з росією

Зеленський заявив, що членство України в ЄС допоможе у війні з росією

Київ • УНН

 • 169785 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна має отримати все для перемоги над рф, зокрема кандидатство в ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до обох палат парламенту Чехії та чеського народу, пише УНН.

Цитата

"Україна має отримати все для перемоги. Сучасну й достатньо потужну зброю – про це сьогодні говорив прем’єр-міністр, – щоб переважати російську армію. Фінансову підтримку, щоб мати ресурси проти росії, чиї накопичення й доходи досі дуже значні – за сто днів цієї війни від 24 лютого й тільки на продажі енергоресурсів росія заробила вже 93 мільярди євро", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що Україна також має отримати фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб’є з рук росії її головну ідеологічну зброю, а саме – твердження, ніби Європа не здатна до реального об’єднання й ніби Україна не потрібна Європі.

"Вже найближчим часом ми маємо отримати відповідь від Європейського Союзу, від усіх країн-членів, на запитання про статус України. Надати Україні кандидатство саме зараз – це довести, що європейське об’єднання – реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто визначені в певних документах як красива формальність", - наголосив Зеленський.

З його слів, російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об’єднання. Саме це – ідеологічна прошивка російських окупантів.

"А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати "так" Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах: ми – з вами, будьте з нами", - додав він.

Нагадаємо

Напередодні у Єврокомісії підтвердили, що оголошення рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України заплановано на п'ятницю, 17 червня.

Заявку України на вступ до Європейського Союзу розглянуть на саміті ЄС в кінці червня.

Українські Національні Новини

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