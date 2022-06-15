Зеленский заявил, что членство Украины в ЕС поможет в войне с россией

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"Украина должна получить все для победы. Современное достаточно мощное оружие – об этом сегодня говорил премьер-министр, – чтобы преобладать российскую армию. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против россии, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительны – за сто дней этой войны с 24 февраля, и только на продаже энергоресурсов россия заработала уже 93 миллиарда евро", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что Украина также должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец-то является из рук россии ее главным идеологическим оружием, а именно – утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто бы Украина не нужна Европе.

"Уже в ближайшее время мы должны получить ответ от Европейского Союза, от всех стран-членов, на вопрос о статусе Украины. Предоставить Украине кандидатство именно сейчас – это доказать, что европейское объединение реальное и что европейские ценности действительно работают, а не просто определены в определенных документах как красивая формальность", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, русские военные четко осознают, что воюют именно против европейских ценностей, против того, что любой свободный народ Европы, разделяющий общие европейские ценности, может стать частью европейского объединения. Именно это – идеологическая прошивка русских оккупантов.

"А значит, усиливать европейское объединение и сказать "да" Украине – это также оборона в этой войне. Это будет еще одно историческое проявление того смысла, который содержится в словах: мы – с вами, будьте с нами", - добавил он.

Напомним

Накануне в Еврокомиссии подтвердили, что оглашение решения о статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня.

Заявку Украины на вступление в Европейский Союз рассмотрят на саммите ЕС в конце июня.