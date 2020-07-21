Зеленський заявив про зустріч підгруп у ТКГ сьогодні

“Ми не припиняємо працювати в мінському форматі, не припиняємо щодня. Мало того, через COVID-19, коли ми розуміли, що буде неможливо зустрічатись, ми переформатували наші зустрічі ТКГ в безконтактний формат. Навіть сьогодні у нас зустріч в Мінську... до речі, хочу вам сказати, що через COVID-19 стали зустрічатися частіше. І сьогодні зустріч чотирьох підгруп, а завтра фіналізація цього мінського процесу. Чесно кажучи, я чекаю того, щоб завтра наприкінці було рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України”, — сказав Президент.

Нагадаємо, останній раз у форматі відеоконференції засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулось 8 липня, тоді українська сторона закликала до встановлення режиму тиші у зв’язку з ситуацією на Луганщині, де бушували лісові пожежі.