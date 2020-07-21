Зеленский заявил о встрече подгрупп в ТКГ сегодня

"Мы не прекращаем работать в минском формате, не прекращаем ежедневно. Мало того, из-за COVID-19, когда мы понимали, что будет невозможно встречаться, мы переформатировали наши встречи ТКГ в бесконтактный формат. Даже сегодня у нас встреча в Минске... кстати, хочу вам сказать, что через COVID-19 стали встречаться чаще. И сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого минского процесса. Честно говоря, я жду того, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня, что очень важно для Украины", - сказал Президент.

Напомним, последний раз в формате видеоконференции заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось 8 июля, тогда украинская сторона призвала к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области, где бушевали лесные пожары.