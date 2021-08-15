Зеленський завтра заслухає доповідь правоохоронців щодо загибелі мера Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова, заявивши, що завтра заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті мера. Про це він написав у своїх соцмережах, інформує УНН.
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"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - зазначив Зеленський.
Деталі
Костянтин Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці, зазначив Президент.
"Подію активно розслідують", - додав Глава держави.
"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу. Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова", - написав Зеленський.
Доповнення
15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.
Поліція відкрила провадження.
За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга народу" Олександр Котляр.