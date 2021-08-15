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Зеленский завтра заслушает доклад правоохранителей по гибели мэра Кривого Рога

Зеленский завтра заслушает доклад правоохранителей по гибели мэра Кривого Рога

Киев  •  УНН

 • 17170 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель городского головы Кривого Рога Константина Павлова, заявив, что завтра заслушает доклад руководителей правоохранительных органов относительно первых результатов расследования обстоятельств смерти мэра. Об этом он написал в своих соцсетях, информирует УНН.

Цитата:

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов относительно первых результатов расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", - отметил Зеленский.

Детали

Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты, отметил Президент.

"Событие активно расследуют", - добавил Глава государства.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - написал Зеленский.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

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