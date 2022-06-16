Зеленський: завтра й післязавтра буде багато новин для України

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“Завтра й післязавтра також буде багато новин для України, і я вірю, що позитивних. Дуже вірю. Вкотре підкреслю, що все це можливо передусім завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто захищає нас від російських військ”, — сказав він.

Зеленський наголосив, що зараз українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога — у техніці, в артилерійських системах.

“Воювати в таких умовах — це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю. І я пишаюсь усіма, хто вже 113-й день повномасштабної війни стримує окупанта і відбиває всі атаки”, — зазначив він.

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