Зеленский: завтра и послезавтра будет много новостей для Украины

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“Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что положительных. Очень верю. Еще раз подчеркну, что все это возможно прежде всего благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто защищает нас от русских войск”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинская армия борется в условиях значительного количественного преимущества врага — в технике, в артиллерийских системах.

“Воевать в таких условиях — это ежедневный подвиг. Мы делаем все, чтобы дать нашим героям современное и мощное оружие. И я горжусь всеми, кто уже 113-й день полномасштабной войны сдерживает оккупанта и отбивает все атаки”, — отметил он.

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