Зеленский: завтра и послезавтра будет много новостей для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшие дни много новостей для Украины и верит, что они будут положительными. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.
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“Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что положительных. Очень верю. Еще раз подчеркну, что все это возможно прежде всего благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто защищает нас от русских войск”, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что сейчас украинская армия борется в условиях значительного количественного преимущества врага — в технике, в артиллерийских системах.
“Воевать в таких условиях — это ежедневный подвиг. Мы делаем все, чтобы дать нашим героям современное и мощное оружие. И я горжусь всеми, кто уже 113-й день полномасштабной войны сдерживает оккупанта и отбивает все атаки”, — отметил он.
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