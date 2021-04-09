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Зеленський затвердив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Зеленський затвердив Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Також президент затвердив персональний склад цієї ради. Відповідний Указ № 152/2021 “Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України” оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

Що відомо

Зазначається, що Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

“Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Хто увійшов до Консультативної ради

Рада складатиметься з голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолила Консультативну раду радник заступника керівника Офісу Президента України Альона Вербицька. Заступниками голови Консультативної ради призначені народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. Секретарем Ради став радник керівника Офісу Президента України Андрій Ляхович.

Нагадаємо

У Києві, в будівлі Офісі Президента України, з 6 квітня запрацював створений на базі РНБО Центр протидії дезінформації. УНН розповідав, хто увійшов до центру та що робить ця установа.

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