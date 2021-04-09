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Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Зеленский утвердил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины

Киев  •  УНН

 • 18504 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский утвердил Положение о Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Также президент утвердил персональный состав этого совета. Соответствующий Указ № 152/2021 "Вопросы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины" обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

“Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Консультативный совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кто вошел в Консультативный совет

Совет будет состоять из председателя, двух заместителей председателя, секретаря и других членов, участвующих в его работе на общественных началах.

Возглавила Консультативный совет советник заместителя руководителя Офиса Президента Украины Алена Вербицкая. Заместителями председателя Консультативного совета назначены народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев. Секретарем Совета стал советник руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ляхович.

Напомним

В Киеве, в здании Офисе Президента Украины, с 6 апреля заработал создан на базе СНБО Центр противодействия дезинформации. УНН рассказывал, кто вошел в центр и что делает это учреждение.

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