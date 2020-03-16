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Зеленський закликав заборонити масові заходи, обряди та церемонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав уряд заборонити масові заходи по Україні, включно з обрядами та церемоніями. Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Офісу Президента у Facebook, передає УНН.

"Заборонити масові заходи за участі більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життя", - сказав Зеленський.

Також він наголосив на необхідності обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.

Нагадаємо, сьогодні увечері відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося раніше в УНН, президент пропонує ввести режим НС у Чернівецькій та Житомирській областях.

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