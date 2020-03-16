Зеленский призвал запретить массовые мероприятия, обряды и церемонии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109258 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111416 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109925 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120885 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102810 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106677 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107078 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131724 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130529 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Зеленский призвал запретить массовые мероприятия, обряды и церемонии

Зеленский призвал запретить массовые мероприятия, обряды и церемонии

Киев  •  УНН

 • 12894 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить массовые мероприятия по Украине, включая обряды и церемонии. Соответствующее видеообращение появилось на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал Зеленский.

Также он отметил необходимость ограничить экспорт продуктов питания под определенным правительством перечнем.

Напомним, сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, президент предлагает ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

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