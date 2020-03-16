Зеленский призвал запретить массовые мероприятия, обряды и церемонии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить массовые мероприятия по Украине, включая обряды и церемонии. Соответствующее видеообращение появилось на странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.
"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал Зеленский.
Также он отметил необходимость ограничить экспорт продуктов питания под определенным правительством перечнем.
Напомним, сегодня вечером состоится заседание Кабинета министров Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, президент предлагает ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.