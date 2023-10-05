Зеленський закликав Європу й надалі тиснути санкціями та економічно на рф

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«Дорогі колеги! Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти росії. Ми не сумніваємось у силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай боже, НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб путін не зміг масштабувати цю агресію», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що єдність та солідарність усієї Європи мають бути непохитними.

«Єдність усіх 27 країн ЄС, міцність наших спільних правил та угод, твердість здатності Євросоюзу розширятися згідно зі своїми ж основоположними договорами. І я дякую всім із вас, хто дійсно працює заради сили Європейського Союзу! Не можна дати путіну дестабілізувати жодні інші частини світу та наших партнерів, щоб зруйнувати міць Європи. Маємо й надалі тиснути санкціями, політично й економічно, щоб росія не могла поширювати хаос», - зазначив Зеленський.

Зеленський закликав працювати разом, щоб витіснити росію з території інших країн.

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«Він зауважив, що присутність росії, її військових або маріонеток на території будь-якої країни – це загроза всім нам. Ми повинні працювати разом, щоб витіснити Росію з території інших країн», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен російський дрон, збитий в Україні, кожен російський танк, знищений в Україні, – це гарантія, що цей дрон, цей танк, будь-яка інша знищена в Україні російська зброя не вдарить по комусь іншому в Європі.

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«І я дякую всім вам – кожному з вас, вашим країнам – за оборонну допомогу! Додаткові системи ППО для України, додаткова артилерія та снаряди, додаткові далекобійні ракети та дрони для наших воїнів, а також додаткові формати підтримки та безпекових гарантій для націй, яким росія загрожує, – усе це убезпечення Європи від додаткових агресивних кроків росії», - зазначив Зеленський.