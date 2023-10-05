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Зеленський закликав Європу й надалі тиснути санкціями та економічно на рф

Зеленський закликав Європу й надалі тиснути санкціями та економічно на рф

Київ • УНН

 • 467169 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав Європу й надалі тиснути санкціями, політично й економічно на росію, щоб вона не могла поширювати хаос. Про це він сказав під час виступу на інавгураційній пленарній сесії третього саміту Європейської політичної спільноти, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Дорогі колеги! Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти росії. Ми не сумніваємось у силі НАТО. Але я впевнений: ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай боже, НАТО доведеться вступитися за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, щоб путін не зміг масштабувати цю агресію», - сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що єдність та солідарність усієї Європи мають бути непохитними.

«Єдність усіх 27 країн ЄС, міцність наших спільних правил та угод, твердість здатності Євросоюзу розширятися згідно зі своїми ж основоположними договорами. І я дякую всім із вас, хто дійсно працює заради сили Європейського Союзу! Не можна дати путіну дестабілізувати жодні інші частини світу та наших партнерів, щоб зруйнувати міць Європи. Маємо й надалі тиснути санкціями, політично й економічно, щоб росія не могла поширювати хаос», - зазначив Зеленський.

Зеленський закликав працювати разом, щоб витіснити росію з території інших країн.

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«Він зауважив, що присутність росії, її військових або маріонеток на території будь-якої країни – це загроза всім нам. Ми повинні працювати разом, щоб витіснити Росію з території інших країн», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен російський дрон, збитий в Україні, кожен російський танк, знищений в Україні, – це гарантія, що цей дрон, цей танк, будь-яка інша знищена в Україні російська зброя не вдарить по комусь іншому в Європі.

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«І я дякую всім вам – кожному з вас, вашим країнам – за оборонну допомогу! Додаткові системи ППО для України, додаткова артилерія та снаряди, додаткові далекобійні ракети та дрони для наших воїнів, а також додаткові формати підтримки та безпекових гарантій для націй, яким росія загрожує, – усе це убезпечення Європи від додаткових агресивних кроків росії», - зазначив Зеленський.

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