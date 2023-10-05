Зеленский призвал Европу и дальше давить санкциями и экономически на рф

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«Дорогие коллеги! Благодаря Украине ваши солдаты сейчас не воюют против россии. Мы не сомневаемся в силе НАТО. Но я уверен: никто из вас не хочет испытывать, а как это будет, если, не дай бог, НАТО придется вступиться за кого-то из вас. Мы должны одержать победу в Украине, чтобы путин не смог масштабировать эту агрессию», - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что единство и солидарность всей Европы должны быть непоколебимыми.

«Единство всех 27 стран ЕС, прочность наших общих правил и соглашений, твердость способности Евросоюза расширяться согласно своим же основополагающим договорам. И я благодарю всех из вас, кто действительно работает ради силы Европейского Союза. Нельзя дать путину дестабилизировать никакие другие части мира и наших партнеров, чтобы разрушить мощь Европы. Должны и дальше давить санкциями, политически и экономически, чтобы россия не могла распространять хаос», - отметил Зеленский.

Зеленский призвал работать вместе, чтобы вытеснить россию с территории других стран.

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«Он заметил, что присутствие россии, ее военных или марионеток на территории любой страны – это угроза всем нам. Мы должны работать вместе, чтобы вытеснить россию с территории других стран», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый российский дрон, сбитый в Украине, каждый российский танк, уничтоженный в Украине, – это гарантия, что этот дрон, этот танк, любое другое уничтоженное в Украине российское оружие не ударит по кому-то другому в Европе.

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«И я благодарю всех вас – каждого из вас, ваши страны – за оборонительную помощь. Дополнительные системы ПВО для Украины, дополнительная артиллерия и снаряды, дополнительные дальнобойные ракеты и дроны для наших воинов, а также дополнительные форматы поддержки и гарантий безопасности для наций, которым россия угрожает, – все это ограждение Европы от дополнительных агрессивных шагов россии», - отметил Зеленский.