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Зеленский призвал Европу и дальше давить санкциями и экономически на рф

Зеленский призвал Европу и дальше давить санкциями и экономически на рф

Киев • УНН

 • 467166 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал Европу продолжать оказывать давление санкциями, политически и экономически, на россию, чтобы она не могла распространять хаос. Об этом он сказал во время выступления на инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Дорогие коллеги! Благодаря Украине ваши солдаты сейчас не воюют против россии. Мы не сомневаемся в силе НАТО. Но я уверен: никто из вас не хочет испытывать, а как это будет, если, не дай бог, НАТО придется вступиться за кого-то из вас. Мы должны одержать победу в Украине, чтобы путин не смог масштабировать эту агрессию», - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что единство и солидарность всей Европы должны быть непоколебимыми.

«Единство всех 27 стран ЕС, прочность наших общих правил и соглашений, твердость способности Евросоюза расширяться согласно своим же основополагающим договорам. И я благодарю всех из вас, кто действительно работает ради силы Европейского Союза. Нельзя дать путину дестабилизировать никакие другие части мира и наших партнеров, чтобы разрушить мощь Европы. Должны и дальше давить санкциями, политически и экономически, чтобы россия не могла распространять хаос», - отметил Зеленский.

Зеленский призвал работать вместе, чтобы вытеснить россию с территории других стран.

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«Он заметил, что присутствие россии, ее военных или марионеток на территории любой страны – это угроза всем нам. Мы должны работать вместе, чтобы вытеснить россию с территории других стран», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый российский дрон, сбитый в Украине, каждый российский танк, уничтоженный в Украине, – это гарантия, что этот дрон, этот танк, любое другое уничтоженное в Украине российское оружие не ударит по кому-то другому в Европе.

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«И я благодарю всех вас – каждого из вас, ваши страны – за оборонительную помощь. Дополнительные системы ПВО для Украины, дополнительная артиллерия и снаряды, дополнительные дальнобойные ракеты и дроны для наших воинов, а также дополнительные форматы поддержки и гарантий безопасности для наций, которым россия угрожает, – все это ограждение Европы от дополнительных агрессивных шагов россии», - отметил Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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