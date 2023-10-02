Кулеба вказав, на яких двох напрямках має бути сфокусований 12-й пакет санкцій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Новий 12-й пакет санкцій ЄС має бути сфокусованим на заходах для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. Також санкції мають торкнутися оборонної індустрії рф, яка виготовляє ракети, дрони. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає кореспондент УНН.
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«Новий 12-й пакет санкцій. Було літо, перерва, аналіз, що працює, що не працює. Більше не може бути якихось пояснень чому не ухвалюється 12-й пакет санкцій. Ми закликали ЄС розпочати предметну роботу над цим пакетом. Ми вважаємо, що має бути два ключових фокуси в цьому пакеті. По-перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. По-друге, це нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії рф, яка виготовляє ракети, дрони», - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії рф.
«Вважаємо, що потрібно продовжити санкціонувати російських пропагандистів також», - додав міністр.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз активізувати роботу над черговим пакетом антиросійських санкцій.