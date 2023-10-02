Кулеба вказав, на яких двох напрямках має бути сфокусований 12-й пакет санкцій ЄС

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«Новий 12-й пакет санкцій. Було літо, перерва, аналіз, що працює, що не працює. Більше не може бути якихось пояснень чому не ухвалюється 12-й пакет санкцій. Ми закликали ЄС розпочати предметну роботу над цим пакетом. Ми вважаємо, що має бути два ключових фокуси в цьому пакеті. По-перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. По-друге, це нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії рф, яка виготовляє ракети, дрони», - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії рф.

«Вважаємо, що потрібно продовжити санкціонувати російських пропагандистів також», - додав міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз активізувати роботу над черговим пакетом антиросійських санкцій.