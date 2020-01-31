Зеленський закликав США скасувати мита на імпорт сталі для України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна розраховує, що США скасує торгівельні обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Розраховуємо, що США зможуть усунути торгівельні обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту. Також ми сподіваємось на скасування цього мита для України", - сказав Зеленський.
Він заявив також, що Україна запрошує великий американський бізнес для розбудови інфраструктури України та участі в проектах будівництва мостів і доріг, розробок ділянок Чорноморського шельфу та видобутку нафти та газу.
Нагадаємо, у жовтні газета The Washington Post писала, що представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер в кінці серпня відкликав свою рекомендацію відновити низку торгових привілеїв щодо України. Однак уже в жовтні адміністрація, як вказано, планувала їх все-таки надати.
Додамо, за даними Мінекономіки, 23 березня 2018 року США запровадили додаткове мито у розмірі 25% на імпорт певних видів металопродукції з метою захисту внутрішнього ринку США. Документом також передбачено можливість виключення або перегляду умов/ставок захисного мита для окремих країн за умови, якщо ці країни мають вагомі зв’язки з США у сфері безпеки.