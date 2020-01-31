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Зеленский призвал США отменить пошлины на импорт стали для Украины

Киев • УНН

 • 19614 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Украина рассчитывает, что США отменит торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал США отменить пошлины на импорт стали для Украины

"Рассчитываем, что США смогут устранить торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - сказал Зеленский.

Он заявил также, что Украина приглашает крупный американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проектах строительства мостов и дорог, разработок участков Черноморского шельфа и добычи нефти и газа.

Напомним, в октябре газета The Washington Post писала, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал свою рекомендацию возобновить ряд торговых привилегий в отношении Украины. Однако уже в октябре администрация, как указано, планировала их все-таки предоставить.

Добавим, по данным Минэкономики, 23 марта 2018 года США ввели дополнительную пошлину в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции с целью защиты внутреннего рынка США. Документом также предусмотрена возможность исключения или пересмотра условий/ставок защитной пошлины для отдельных стран при условии, если эти страны имеют весомые связи с США в сфере безопасности.

Украинские Национальные Новости

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