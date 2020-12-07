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Зеленський закликав розробити “алгоритм дій” при вакцинації від COVID-19

Зеленський закликав розробити “алгоритм дій” при вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час підготовки до вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19, потрібно розробити “алгоритм дій”, в якому визначатимуться перші пацієнти, кількість вакцинованих за місяць та допомога медзакладам під час проведення цієї процедури. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше", – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначається, що Глава держави тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та масової вакцинації українців.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що з листопада було додано ще понад 15 тисяч ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню. Водночас він зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують його. Серед останніх міністр назвав Дніпропетровщину та Донеччину.

Додамо, що Максим Степанов повідомив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген. До кінця року міністерство закупить 1,3 млн таких тестів.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вперше із серпня 2020 року в Україні за тиждень (з 30 листопада по 6 грудня) зафіксована менша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ніж була виявлена на тижні з 23 по 29 листопада.

Також кількість "коронавірусних" госпіталізацій в Україні зменшилась на понад 1,5 тис. осіб.

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