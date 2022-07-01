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Зеленський закликав Австрію подвоїти активність у підготовці сьомого пакету санкцій ЄС проти росії

Зеленський закликав Австрію подвоїти активність у підготовці сьомого пакету санкцій ЄС проти росії

Київ • УНН

 • 121203 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на форумі Gamechanging закликав Австрію подвоїти активність у підготовці сьомого пакету санкцій Євросоюзу проти росії, передає УНН з посиланням на звернення Зеленського.

Цитата

“Чи можлива наша спільна перемога без потужних санкцій, які мають посилюватися регулярно, щоб держава-терорист не встигала до них адаптуватися? Ні. І я прошу вас подвоїти активність у підготовці цих санкцій, у підготовці сьомого пакету санкцій Євросоюзу. Тільки в цей час, тільки цими місяцями, тільки цьогоріч можуть бути зроблені потрібні кроки”, – наголосив Зеленський.

Деталі

За словами президента, одна держава зробила забагато для поширення небезпечних теорій змови, конспірології, агресивної пропаганди.

росія й надалі витрачатиме мільярди доларів щороку на поширення брехні, яка залишатиметься в інформаційному просторі навіть Євросоюзу.

Держава-терорист підтримує кіберзлочинців, у яких тільки одне завдання – знищувати безпеку. Він запевнив, що великі корпорації нехтують правом людей на приватність і привласнюють собі дуже багато даних про кожну людину.

Також Зеленський наголосив, що ринки надто залежні від російських компаній, від "Газпрому" та російських постачальників нафти. А отже, гаманці європейців надто залежні від того, скільки хоче з них витягнути знову-таки одна держава.

“Одна держава не може ламати життя всіх у Європі чи навіть у всьому світі. Ця гра повинна змінитися. Скільки років говорили про те, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів? І в цьому році треба встигнути це зробити, щоб наступна зима не стала катастрофічною... Скільки років говорили про те, що росія витрачає нафтодолари і газоєвро проти самого ж Заходу, проти всієї спільноти демократичних країн? Цей потік грошей, який використовується проти демократичного світу, має припинитися цьогоріч. Інакше всі у світі, хто ненавидить демократію, зрозуміють, що демократичний світ не здатний захищатися”, – резюмував глава держави.

Доповнення

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що росії не вдасться розділити європейських союзників, і вони зроблять “все можливе, щоб припинити російську загарбницьку війну”.

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