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Зеленский призвал Австрию удвоить активность в подготовке седьмого пакета санкций ЕС против россии

Зеленский призвал Австрию удвоить активность в подготовке седьмого пакета санкций ЕС против россии

Киев • УНН

 • 121199 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Gamechanging призвал Австрию удвоить активность в подготовке седьмого пакета санкций Евросоюза против россии, передает УНН со ссылкой на обращение Зеленского.

Цитата

“Возможна ли наша общая победа без мощных санкций, которые должны усиливаться регулярно, чтобы государство-террорист не успевало к ним адаптироваться? Нет. И я прошу вас удвоить активность в подготовке этих санкций, подготовке седьмого пакета санкций Евросоюза. Только в это время, только в эти месяцы, только в этом году могут быть предприняты нужные шаги”, – подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам президента, одно государство сделало слишком много для распространения опасных теорий заговора, конспирологии, агрессивной пропаганды.

россия будет и дальше тратить миллиарды долларов ежегодно на распространение лжи, которая будет оставаться в информационном пространстве даже Евросоюза.

Государство-террорист поддерживает киберпреступников, у которых только одна задача – уничтожать безопасность. Он заверил, что крупные корпорации пренебрегают правом людей на конфиденциальность и присваивают себе очень много данных о каждом человеке.

Также Зеленский подчеркнул, что рынки слишком зависимы от российских компаний, от "Газпрома" и российских поставщиков нефти. А значит, кошельки европейцев слишком зависимы от того, сколько хочет из них вытащить опять-таки одно государство.

“Одно государство не может ломать жизнь всех в Европе или даже во всем мире. Эта игра должна измениться. Сколько лет говорили, что Европа не должна зависеть от российских энергоресурсов? И в этом году нужно успеть это сделать, чтобы следующая зима не стала катастрофической... Сколько лет говорили о том, что россия тратит нефтедоллары и газоевро против самого Запада, против всего сообщества демократических стран? Этот поток денег, который используется против демократического мира, должен прекратиться. Иначе все в мире, ненавидящие демократию, поймут, что демократический мир не способен защищаться”, – резюмировал глава государства.

Дополнение

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что россии не удастся разделить европейских союзников, и они сделают “все возможное, чтобы прекратить российскую захватническую войну”.

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