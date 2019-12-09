Зеленський їде на "нормандську" зустріч абсолютно підготовленим - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський їде на "нормандську" зустріч у Париж, яка відбудеться сьогодні, абсолютно підготовленим. Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" сказав віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Такі переговори - це завжди надзвичайно складно. Особливо в ситуації, коли наш Президент їде абсолютно підготовлений, має низку червоних ліній, в межах яких треба домовлятися. А з іншого боку - перед тобою сидить людина, у якої майже немає червоних ліній", - зазначив Кулеба.
За його словами, до "нормандського формату" Україна підходить з єдиною цілісною позицією – повернути людей, встановити мир і повернути території.
"Президент їде на зустріч у Парижі з абсолютно нормальним порядком денним", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі.
Раніше УНН повідомляв,що, за інформацією пресслужби Президента, Зеленський на зустрічі у Парижі буде першочергово порушувати питання стосовно термінів і умов повернення полонених, припинення вогню та виведення бандформувань з території Донбасу.