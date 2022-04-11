Зеленський: йде робота над створенням міжнародного трибуналу для покарання окупантів

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"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - повідомив Зеленський у Telegram.

Доповнення

За даними Мін'юсту, до Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни. Також окремо є близько 10 країн, які самостійно розслідують злочини рф, вчинені на території України, а також у межах Спільної слідчої групи разом з українськими правоохоронцями і прокуратурою.