Зеленський: йде робота над створенням міжнародного трибуналу для покарання окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 квітня, повідомив про роботу над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності, і міжнародного механізму для компенсування шкоди, завданої Україні, пише УНН.
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"Працюємо над створенням міжнародного трибуналу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Розробляємо міжнародний механізм для компенсування завданої нашій державі шкоди. Все зруйноване відбудуємо, кожного винного покараємо", - повідомив Зеленський у Telegram.
Доповнення
За даними Мін'юсту, до Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни. Також окремо є близько 10 країн, які самостійно розслідують злочини рф, вчинені на території України, а також у межах Спільної слідчої групи разом з українськими правоохоронцями і прокуратурою.