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Зеленский: идет работа над созданием международного трибунала для наказания оккупантов

Киев • УНН

 • 128631 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 апреля, сообщил о работе над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности, и международного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине, пишет УНН.

Зеленский: идет работа над созданием международного трибунала для наказания оккупантов

Цитата

"Работаем над созданием международного трибунала, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Разрабатываем международный механизм для компенсации нанесенного нашему государству ущерба. Все разрушенное отстроим, каждого виновного накажем", - сообщил Зеленский в Telegram.

Дополнение

По данным Минюста, в Международный уголовный суд в Гааге из-за военных преступлений россии обратились уже 42 страны. Также отдельно есть около 10 стран, которые самостоятельно расследуют преступления рф, совершенные на территории Украины, а также в рамках Совместной следственной группы вместе с украинскими правоохранителями и прокуратурой.

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