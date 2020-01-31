Зеленський вважає, що його візит у Білий дім буде правильним для обох країн

"З приводу того, чи зацікавлений я поїхати і відвідати з офіційним візитом Білий дім у Вашингтоні – чесно кажучи, це правильно для обох країн, правильно для відносин між нашими країнами, правильно для статусу України", - сказав Президент.

Він водночас зазначив, що для нього "нова професія - бути Президентом України", і він отримує "дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань".

Від початку президентства, зазначив Зеленский, він дуже багато спілкувався про це з українським міністром закордонних справ.

"Я йому казав: а що ми будемо там робити? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? А про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом політичного мандрівника, як це було, мені здається, дуже багато років в нашій країні і відбувається у багатьох країнах. Якщо ми можемо про щось важливе домовитись, що вигідно обом країнам, перш за все я думаю про Україну – якщо у нас є важливий предмет розмови, крім стратегії і тактики, а важливі речі, про які ми можем домовитись, що ми можем підписати, що ми можемо взяти – то я готовий їхати завтра", - додав Глава держави.

Своєю чергою, Держсекретар США повідомив, що у США будуть "завжди вітати Президента Зеленського у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться".

Нагадаємо, Зеленський очікує більшого залучення США до питань Криму і Донбасу через призначення спецпредставника.