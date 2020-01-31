Зеленский считает, что его визит в Белый дом будет правильным для обеих стран

"По поводу того, заинтересован ли я поехать и посетить с официальным визитом Белый дом в Вашингтоне - честно говоря, это правильно для обеих стран, правильно для отношений между нашими странами, правильно для статуса Украины", - сказал Президент.

Он в то же время отметил, что для него "новая профессия - быть Президентом Украины", и он получает "очень много призывов и предложений посетить ту или иную страну по любым вопросам".

С начала президентства, отметил Зеленский, он очень много общался об этом с украинским министром иностранных дел.

"Я ему сказал: а что мы будем там делать? А что мы там можем согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны? А о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было, мне кажется, очень много лет в нашей стране и происходит во многих странах. Если мы можем о чем-то важном договориться, что выгодно обеим странам, прежде всего я думаю об Украине - если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, а важные вещах, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять - то я готов ехать завтра", - добавил Глава государства.

В свою очередь, Госсекретарь США сообщил, что в США будут "всегда приветствовать Президента Зеленского в Вашингтоне, и мы уверены, что такая встреча состоится".

Напомним, Зеленский ожидает большего вовлечения США в вопросы Крыма и Донбасса через назначение спецпредставителя.