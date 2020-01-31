Зеленський очікує більшого залучення США до питань Криму і Донбасу через призначення спецпредставника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що США будуть більш залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої особи з Державного департаменту. Про це заявив Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"США були є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента Трампа та його адміністрації у цих справах. Вдячні і за вашу особисту тверду і непохитну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що США будуть більш залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої особи з Державного департаменту", - сказав Президент.
Він також подякував США за активну роль у розвитку результативної співпраці України та НАТО.
Нагадаємо, Помпео запевнив у повній підтримці України у справі припинення агресії Росії.