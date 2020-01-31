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Помпео запевнив у повній підтримці України у справі припинення агресії Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час переговорів міністра закордонних справ України Вадима Пристайко з Державним секретарем США Майклом Помпео сторони обговорили, зокрема, дії на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, а також практичну співпрацю у безпековій сфері. Під час переговорів Помпео запевнив у повній підтримці України з боку США у справі припинення агресії Росії. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

Помпео запевнив у повній підтримці України у справі припинення агресії Росії

"Порядок денний зустрічі віч-на-віч та переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головна увага під час переговорів приділена, зокрема, скоординованим діям України та США на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері, а також підтриманню активного двостороннього діалогу на усіх рівнях в рамках існуючих форматів українсько-американського стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що в цьому контексті Пристайко висловив глибоку вдячність Адміністрації та Конгресу США за системну підтримку та розширення практичної допомоги Україні.

Він підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки й зацікавлена у залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях.

"Помпео у ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі, практичним підтвердженням чому стало запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму. Поряд із цим американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні", - зазначили у дипвідомстві.

Повідомляється також, що під час зустрічі сторони домовилися продовжити взаємодію у міжнародних організаціях й підтримувати контакти щодо усіх питань двостороннього порядку денного практичного співробітництва.

Як повідомляв УНН, вранці у п’ятницю, 31 січня, Помпео зустрівся з міністром Пристайко у будівлі МЗС України у столиці.

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