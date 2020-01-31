Помпео заверил в полной поддержке Украины в деле прекращения агрессии России

"Повестка дня встречи с глазу на глаз и переговоров в составе делегаций охватила вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Основное внимание в ходе переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украина, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинского-американского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине.

Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

"Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", - отметили в дипведомстве.

Сообщается также, что во время встречи стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.

Как сообщал УНН, утром в пятницу, 31 января, Помпео встретился с министром Пристайко в здании МИД Украины в столице.