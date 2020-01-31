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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Зеленский ожидает большего вовлечения США в вопросы Крыма и Донбасса через назначение спецпредставителя

Киев • УНН

 • 17845 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США будут более вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного лица из Государственного департамента. Об этом заявил Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.

Зеленский ожидает большего вовлечения США в вопросы Крыма и Донбасса через назначение спецпредставителя

"США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Благодарны и за вашу личную твердую и непреклонную позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что США будут более вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного лица из Государственного департамента", - сказал Президент.

Он также поблагодарил США за активную роль в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО.

Напомним, Помпео заверил в полной поддержке Украины в деле прекращения агрессии России.

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