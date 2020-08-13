Зеленський вважає, що переговори в ТКГ не припиняться попри протести в Білорусі

“Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться... Чи вплине сьогоднішня ситуація на засідання ТКГ, я не знаю. Я не можу, на жаль, поки що дивитись в майбутнє. Я впевнений, що перш за все, коли ми говоримо сьогодні про те, що відбувається в Мінську, і я як Президент України, зараз ми говоримо з Міністерством закордонних справ, і вчора вони з’єднались вже з білоруською стороною, там, на сьогодні, троє наших громадян затримані, ведуться перемовини”, — сказав Зеленський.

Він нагадав, що переговори заплановані на 18 серпня.

Нагадаємо, посольство України направило дві ноти до міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки — Оксани Альошиної, яка була затримана вчора.