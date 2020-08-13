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19 березня, 18:42 • 39698 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113568 перегляди

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Зеленський вважає, що переговори в ТКГ не припиняться попри протести в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Преговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську не будуть припинятися, незважаючи на протести в Білорусі. Про це заявив сьогодні на брифінгу Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться... Чи вплине сьогоднішня ситуація на засідання ТКГ, я не знаю. Я не можу, на жаль, поки що дивитись в майбутнє. Я впевнений, що перш за все, коли ми говоримо сьогодні про те, що відбувається в Мінську, і я як Президент України, зараз ми говоримо з Міністерством закордонних справ, і вчора вони з’єднались вже з білоруською стороною, там, на сьогодні, троє наших громадян затримані, ведуться перемовини”, — сказав Зеленський.

Він нагадав, що переговори заплановані на 18 серпня.

Нагадаємо, посольство України направило дві ноти до міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки — Оксани Альошиної, яка була затримана вчора.

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