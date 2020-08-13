Зеленский считает, что переговоры в ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94558 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103921 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129735 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109045 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129266 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101721 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102453 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104275 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102001 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Зеленский считает, что переговоры в ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси

Зеленский считает, что переговоры в ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 10526 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси. Об этом заявил сегодня на брифинге Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится... Повлияет ли сегодняшняя ситуация на заседания ТКГ, я не знаю. Я не могу, к сожалению, пока смотреть в будущее. Я уверен, что прежде всего, когда мы говорим сегодня о том, что происходит в Минске, и я как Президент Украины, сейчас мы говорим с Министерством иностранных дел, и вчера они соединились уже с белорусской стороной, там, на сегодня, трое наших граждан задержаны, ведутся переговоры", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что переговоры запланированы на 18 августа.

Напомним, посольство Украины направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была задержана вчера.

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