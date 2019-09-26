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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Зеленський вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня у Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента України, передає УНН.

Зеленський вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня у Нью-Йорку

“Глава держави поклав вінок до Меморіалу 9/11. Володимир та Олена Зеленські встановили на Меморіалі прапорець України”, — йдеться у повідомленні.

Також Президент разом з дружиною поспілкувалися з сестрою та найкращим другом Івана Скали, українця за походженням, який героїчно загинув під час терористичного акту 11 вересня 2001 року. Іван Скала працював пожежником у Нью-Йорку і добровільно зголосився рятувати життя людей того трагічного дня.

Нагадаємо, Державний секретар США Майк Помпео заявив, що у Сполучених Штатах мають намір допомагати Зеленському в боротьбі з корупцією.

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