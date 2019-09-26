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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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США мають намір допомагати Зеленському в боротьбі з корупцією — Помпео

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Влада США має намір допомагати українському президенту Володимиру Зеленському в боротьбі з корупцією. Про це заявив у четвер на пресконференції в Нью-Йорку держсекретар США Майкл Помпео, передає УНН

США мають намір допомагати Зеленському в боротьбі з корупцією — Помпео

“Кожна з дій, вжитих чиновниками Держдепартаменту (США), було в повній мірі прийнятними і відповідало мети, яка поставлена ​​перед нами... Ми намагалися використовувати цю можливість, щоб створити кращі відносини між США і Україною, скористатися наявними можливостями, щоб зміцнити наші відносини, щоб допомогти покласти край корупції в Україні... Сподіваюся ми зможемо допомогти йому (президенту України Володимиру Зеленському — ред) домогтися цього”, — сказав Помпео у відповідь на питання, чи впевнений він, що з боку його підлеглих в Держдепартаменті США не було ніяких “неналежних дій” в світлі липневої телефонної розмови глави вашингтонської адміністрації Дональда Трампа з українським колегою.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Після цього у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський подякував Трампу за допомогу в двох війнах України

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