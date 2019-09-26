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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США намерены помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией — Помпео

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Власти США намерены помогать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН

США намерены помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией — Помпео

“Каждое из действий, принятых чиновниками Госдепартамента (США), были в полной мере приемлемыми и соответствовали целям, которые поставлены ​​перед нами ... Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать лучшие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине ... Надеюсь мы сможем помочь ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому — ред) добиться этого”, — сказал Помпео в ответ на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчиненных в Госдепартаменте США не было никаких “ненадлежащих действий” в свете июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации Дональда Трампа с украинским коллегой.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. После этого в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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