Зеленский почтил память жертв террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке

“Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленские установили на Мемориале флажок Украины”, — говорится в сообщении.

Также Президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, Украинца по происхождению, который героически погиб во время террористического акта 11 сентября 2001 года. Иван Скала работал пожарным в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей того трагического дня.

Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Соединенных Штатах намерены помогать Зеленскому в борьбе с коррупцией.