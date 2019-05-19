Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Новообраний президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій, розмістивши відповідний текст у своєму Twitter, передає УНН.
"День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - написав Зеленський.
Нагадаємо, чинний Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв політичних репресій, зазначивши, що незалежність та свобода України оплачені дорогою ціною.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.
День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 19 травня 2019 р.