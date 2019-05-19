Зеленский почтил память жертв политических репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий, разместив соответствующий текст в своем Twitter, передает УНН.
"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.
Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий, отметив, что независимость и свобода Украине оплачены дорогой ценой.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.
День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 19 травня 2019 р.