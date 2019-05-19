Порошенко вшанував пам’ять жертв політичних репресій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв політичних репресій, зазначивши, що незалежність та свобода України оплачені дорогою ціною. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми повинні про це пам'ятати, вдивляючись і у минуле, і у день завтрашній. Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами", - написав Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.
Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.