Порошенко почтил память жертв политических репрессий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45028 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67665 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96800 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123482 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко почтил память жертв политических репрессий

Порошенко почтил память жертв политических репрессий

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий, отметив, что независимость и свобода Украины оплачены дорогой ценой. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлое, и в день завтрашний. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами", - написал Порошенко.

Напомним, сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.

Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, для запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

Украинские Национальные Новости

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