Порошенко почтил память жертв политических репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий, отметив, что независимость и свобода Украины оплачены дорогой ценой. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлое, и в день завтрашний. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами", - написал Порошенко.
Напомним, сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.
Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, для запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.
Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.