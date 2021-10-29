Зеленський вперше прокоментував використання Bayraktar в зоні ООС

Цитата

“Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно обов’язку і присязі кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську територію і українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно домовленостей щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі і буде продовжувати діяти Україна”, — сказав Президент.

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“Що стосується БПЛ та іншої зброї, я вважаю що в Україні вона — саме для захисту, і коли українська армія відчуває, що потрібно захищатисвою землю, вона так і робить. І далі вона буде діяти саме за цим принципом”, — додав Глава держави.

Контекст

ЗСУ раніше цього тижня вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС.

Після цього у МЗС ФРН висловили занепокоєння через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник.