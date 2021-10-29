Зеленский впервые прокомментировал использование Bayraktar в зоне ООС

Цитата

“Украина защищает свою территорию и свой суверенитет по долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую территорию и украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина”, — сказал Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестович объясняет: Украина не нарушила “Минск” при использовании БПЛА

“Что касается БПЛ и другого оружия, я считаю, что в Украине оно — именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу”, — добавил Глава государства.

Контекст

ВСУ ранее на этой неделе впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС.

После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушила, применив беспилотник.