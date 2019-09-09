Зеленський вніс зміни до указу Кучми від 2002 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до додатку № 11 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277. Про це йдеться у відповідному Указі № 670/2019 від 9 вересня, передає УНН.
“Внести до додатка № 11 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277 “Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами” (в редакції Указу від 14 серпня 2012 року № 472, зі змінами, внесеними Указом від 12 лютого 2015 року № 75) зміну, виклавши назву позиції “Ректор Інституту” в такій редакції: “Ректор Академії зовнішньої розвідки України”, — йдеться в тексті документу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, раніше Президент змінив Положення про Координаційний центр по взаємодії з Кабміном.