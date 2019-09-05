Президент змінив Положення про Координаційний центр по взаємодії з Кабміном
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України. Про це йдеться у відповідному указі № 662/2019, розміщеному в середу на сайті президента, передає УНН.
Так, своїм Указом Зеленський постановив у Положенні про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, затвердженому Указом Президента України Петра Порошенка від 19 жовтня 2015 року № 595 y підпункті 8 абзацу другого пункту 8 слова "Главі Адміністрації Президента України" замінити словами "Керівникові Апарату Офісу Президента України".
Також, Президент постановтив у пункті 11 в абзацах першому та другому слова "Керівник апарату Адміністрації Президента України" замінити на "Керівник Апарату Офісу Президента України", а в абзаці третьому слова "Глава Адміністрації Президента України" замінити на "Керівник Апарату Офісу Президента України".
У пункті 12 слова "Главою Адміністрації Президента України" президент постановив замінити словами "Керівником Офісу Президента України".
Як повідомляв УНН, починаючи з 2 вересня, Кабінет Міністрів буде проводити засідання в оновленому форматі — спілкування міністрів зі ЗМІ відбуватиметься лише після завершення засідання Уряду.