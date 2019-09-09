Зеленский внес изменения в указ Кучмы от 2002 года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в приложение № 11 к Указа Президента Украины от 21 марта 2002 года № 277. Об этом говорится в соответствующем Указе № 670/2019 от 9 сентября, передает УНН.
"Внести в приложение № 11 к Указу Президента Украины от 21 марта 2002 года № 277" О перечнях должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям" (в редакции Указа от 14 августа 2012 № 472, с изменениями, внесенными Указом от 12 февраля 2015 № 75) изменение, изложив название позиции "Ректор Института" в следующей редакции: "Ректор Академии внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, ранее Президент изменил Положение о Координационном центре по взаимодействию с Кабмином.