Зеленський вніс законопроект про внесення змін щодо конфіскації незаконних активів осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів, повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів зареєстрований сьогодні під номером 1031.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.