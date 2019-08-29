Зеленский внес законопроект о внесении изменений о конфискации незаконных активов лиц

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов зарегистрирован сегодня под номером 1031.

Внесен как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.