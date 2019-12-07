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Зеленський виступив за включення до ТКГ переселенців з ОРДЛО

Зеленський виступив за включення до ТКГ переселенців з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступає за включення до переговорної Тристоронньої контактної групи представників переселенців з окупованих територій Донбасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави нагадав, що в ТКГ присутні представники України, Росії, ОБСЄ та тимчасово окупованих територій Донбасу. "Напряму Президент з ними не розмовляє й не розмовлятиме. Це зрозуміло", – сказав Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що багато жителів Донбасу, які перетинають КПВВ, хочуть припинення війни та відчувають себе українцями.

"З цими людьми ми повинні обов’язково розмовляти. Я гадаю, що у Тристоронній контактній групі в нас повинні бути представники Донбасу, які переїхали до Києва, в інші міста. Вони кажуть: розмовляйте з мешканцями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно. Давайте розмовляти з усіма: хай мешканці, які переїхали, приїдуть до Мінська, сядуть за стіл і скажуть, чому вони переїхали і що відбулося", – зазначив Глава держави в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Що стосується амністії, то, на думку Зеленського, про це можна буде говорити тільки після того, як з Донбасу будуть виведені війська і буде забезпечена безпека.

"Коли ми побачимо після "Норманді", що справді у нас є можливість, якщо виводяться війська, незаконні формування, якщо в нас справді буде безпека на тій території, якщо в нас з’явиться можливість проводити вибори, ми говоритимемо про амністію. Амністію людей, на руках яких немає крові", – підкреслив Зеленський.

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