Зеленский выступил за включение в ТКГ переселенцев из ОРДЛО

Глава государства напомнил, что в ТКГ присутствуют представители Украины, России, ОБСЕ и временно оккупированных территорий Донбасса. "Напрямую Президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать. Это понятно", - сказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что многие жители Донбасса, пересекающие КПВВ, хотят прекращения войны и чувствуют себя украинцами.

"С этими людьми мы должны обязательно разговаривать. Я думаю, что в Трехсторонний контактной группе у нас должны быть представители Донбасса, переехавшие в Киев, в другие города. Они говорят: разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно. Давайте разговаривать со всеми: пусть жители, которые переехали, приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали и что произошло", - отметил Глава государства в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Что касается амнистии, то, по мнению Зеленского, об этом можно будет говорить только после того, как из Донбасса будут выведены войска и будет обеспечена безопасность.

"Когда мы увидим после "Норманди", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистия людей, на руках которых нет крови", - подчеркнул Зеленский.